Simone Cristicchi diventa cittadino onorario di Campello sul Clitunno - Tuttoggi

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Campello sul Clitunno invitano la cittadinanza alla cerimonia di Conferimento della Cittadinanza Onoraria al cantautore e attore Simone Cristicchi, artista legato alla città di Campello sul Clitunno da un rapporto di ispirazione spirituale.

L’artista frequenta assiduamente l’Eremo Francescano di Pissignano e in più di un’occasione ha dichiarato di aver ricavato importanti insegnamenti dall’esperienza all’ Eremo in cui ha mosso i primi passi nella composizione di poesie in musica come “Abbi cura di me” e “Lo chiederemo agli alberi”.

La cerimonia si terrà lunedì 17 febbraio prossimo, nel palazzo Comunale di Campello sul Clitunno alle ore 17.00.