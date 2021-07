Sii Terni, lavori di manutenzione a Stroncone - Tuttoggi

Durante l’intervento del Sii Terni potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione, intorbidimenti e temporanee carenze d’acqua

Sono in programma martedì 27 luglio lavori di manutenzione sulla rete idrica nel Comune di Stroncone. Il cantiere, dalle 9 alle 14, interesserà Vico degli Orti, Vico Contessa, Via Vinci, Via Gregorio Contessa, Via Flaminio Delfini, Vico Sant’Angelo, Via G. La Rosa, Via Salvati, Piazza Fontana Vecchia, Via San Bernardino, Piazza della Torre, Via Caduti di Nassiriya, Viale Lanzi, Via dell’Ospedale, Piazza San Giovanni, Via Buco del Macello, Via Palombara, Strada Provinciale 63 (da Via Luigi Lanzi a incrocio con Voc. Cesale), Strada Provinciale 65 (dal bivio di San Liberatore fino al bivio con Via Lanzi), Strada Provinciale 65 (dal bivio di San Liberatore fina al bivio di Piazza San Giovanni), Strada Provinciale 65 (Col Martino fino al bivio di Strada di Vascigliano). Anche giovedì 29 luglio sono previsti lavori di manutenzione nel Comune di Stroncone.

Il cantiere

Il cantiere, dalle 9 alle 13 interesserà Località I Prati, Via Stroncone e zone limitrofe. Durante l’intervento potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione, intorbidimenti e temporanee carenze d’acqua. Nel rispetto della normativa e tenendo conto delle esigenze dei cittadini, delle attività economiche e dei servizi pubblici delle zone interessate, sono state effettuate le necessarie comunicazioni preventive. Il Sii metterà a disposizione servizi potenziati di contact center ai numeri 800.093.966 da telefono fisso e 0744.441562 da mobile.