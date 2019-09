SII Terni interviene su rete idrica, possibile mancanza di acqua

Due nuovi interventi sono previsti tra giovedì e venerdì a Terni e Amelia. Giovedì a Terni il Servizio Idrico eseguirà un intervento dalle 9 alle 13 in: Strada del Cerqueto, Via dei Colli, Via Casagrande, Via Respighi, Via Gigli e zone limitrofe.

Venerdì ad Amelia invece cantiere aperto dalle 8 alle 11 a Sambucetole, Strada Castel dell’Aquila, Strada S. Cristoforo e zone limitrofe.

Durante i lavori potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione o temporanee carenze d’acqua.

Nel rispetto della normativa, e tenendo conto delle esigenze dei cittadini, delle attività economiche e dei servizi pubblici delle zone interessate sia domani che giovedì prossimo, sono state effettuate le necessarie comunicazioni preventive. Il Sii metterà a disposizione inoltre servizi potenziati di contact center per ogni necessità ai numeri 800.093.966 da telefono fisso e 0744.441562 da mobile.

