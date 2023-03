Sicurezza sul lavoro e lavoratore in nero, sospesa attività a parrucchiere di Terni

Nel mirino è finita un’attività di parrucchiere e barbiere gestita da cittadini nordafricani. All’esito del controllo, il Nil ha deferito alla Procura ternana il titolare dell’attività per gravi mancanze relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e lo ha sanzionato amministrativamente per aver occupato un lavoratore in nero. Contestualmente è stato disposto il provvedimento amministrativo della “sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e per l’utilizzo di lavoratori in nero”. Infine, è stata anche riscontrata e sanzionata la mancanza dell’autorizzazione all’installazione e l’utilizzo di impianto di videosorveglianza. Oltre alla denuncia a piede libero commiata al titolare, sono state elevate sanzioni amministrative ed ammende per complessivi 15.000 euro.

(foto di repertorio)