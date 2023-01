Sicurezza stradale e prevenzione, Inail Umbria e Polizia stradale insieme all’IPSIA “Sandro Pertini” - Tuttoggi

Proiettato il trailer del docu-film “Sulla strada mi proteggo” realizzato da Inail in sinergia con la Polizia Stradale di Lazio e Umbria

L’Inail Umbria, in collaborazione con la Polizia Stradale di Terni e con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, hanno realizzato il 18 gennaio 2023 presso l’Istituto Scolastico I.P.S.I.A. “Sandro Pertini” di Terni una giornata di sensibilizzazione degli studenti, lavoratori del domani, dei docenti, delle famiglie e della società civile sul tema della sicurezza stradale.

È stato proiettato il trailer del docu-film “Sulla strada mi proteggo” realizzato da Inail in sinergia con il Compartimento della Polizia stradale per il Lazio e l’Umbria, contenente quattro video-interviste di assistiti Inail della nostra regione, vittime di incidenti stradali, concepite come “attivatori emotivi” volti alla prevenzione degli incidenti stradali nell’ambito di percorsi di sensibilizzazione, destinati agli studenti degli istituti scolastici di II° grado.