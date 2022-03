“Siamo del Comune e verifichiamo l’aria dopo l’incendio”, truffatori rubano oro e soldi

I truffatori si sono spacciati per tecnici del Comune di Terni per monitorare l'aria dopo l'incendio alla Medei e hanno portato via soldi e oro: indagano i carabinieri

Dopo l’incendio di lunedì alla Medei di Terni, truffatori in campo. Con un uomo residente nella zona che è stato truffato e derubato di oro e soldi.

Il fatto è accaduto martedì ed i carabinieri – che indagano sull’accaduto – invitano i cittadini alla massima attenzione. Dei truffatori, infatti, approfittando dell’incendio di lunedì sera e dei controlli in corso, si sono presentati in un’abitazione della zona spacciandosi per tecnici del Comune di Terni. Al padrone di casa hanno spiegato che dovevano entrare per verificare i valori dell’aria all’interno delle case dopo i recenti incendi nella zona. Quindi, secondo un modus operandi piuttosto comune da parte dei truffatori negli ultimi tempi, lo hanno invitato a depositare tutti i beni in oro ed il denaro contante che aveva in casa all’interno del frigorifero, al fine di non contaminarlo con le sostanze che avrebbe utilizzato per le loro verifiche. Dopo averlo distratto, però, si sono appropriati di soldi e gioielli e sono scappati. Al poveretto truffato non è rimasto altro che contattare i carabinieri e denunciare l’accaduto.

Da parte dell’Arma – che organizza incontri con i cittadini proprio per prevenire truffe e furti – arriva dunque l’appello a segnalare sempre ogni cosa al 112, senza vergogna o timori.