Si sostituisce la condotta idrica, da oggi lavori a Tordandrea - Tuttoggi

Nella frazione di Tordandrea sono necessari lavori di sostituzione della condotta idrica che sono stati programmati a partire da oggi, 20 maggio e fino al 20 luglio.

Nel piano di riduzione e contenimento delle perdite viene integralmente sostituito un tratto di oltre 1 chilometro di condotta idrica e verranno rifatti gli allacci alle utenze, con ripristino del manto bitumato. L’importo dei lavori realizzati da Umbra Acque, settore investimenti, è di 200.000 euro.

Coinvolta la condotta idrica ma anche strade

Il progetto è stato condiviso con l’amministrazione in un piano di coordinamento degli investimenti sulle infrastrutture stradali che riguarda anche i tratti di viabilità coinvolti nel Piano Strade 3 di prossimo avvio con finanziamenti del Comune di Assisi.

L’investimento di Umbra Acque, più volte richiesto dall’amministrazione comunale, è di grande rilievo per la frazione di Tordandrea che al completamento dei lavori si ritroverà una condotta idrica nuova ed efficiente.

Le modifiche alla viabilità

A causa di questi lavori è indispensabile quindi regolamentare la circolazione in via del Santo Patrono, strada provinciale 408_1, e via Sorignani, strada comunale, perché i mezzi operativi occuperanno parte della carreggiata della viabilità a doppio senso di circolazione.

Con un’ordinanza è stato disposto, per i due mesi che durerà l’intervento, il senso unico alternato regolato da impianto semaforico, i disagi alla circolazione saranno ridotti al minimo. I lavori inizieranno domani a partire da via Sorignani, per poi proseguire sulla provinciale nelle prossime settimane.