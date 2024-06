Si ribaltano con l’auto, traffico in tilt sulla SS75 AGGIORNAMENTI

L'incidente nel tratto tra Ospedalicchio e Collestrada in direzione nord

La Lancia Y si è ribaltata all’altezza dello svincolo per l’aeroporto, sulla SS75, mentre procedeva in direzione nord. A bordo c’erano due persone, che all’arrivo dei soccorritori erano già uscite autonomamente dall’abitacolo. Sono state comunque affidate agli operatori sanitari del 118.

Poco dopo le 8, un orario critico per il traffico, con i tanti mezzi di coloro che a quell’ora devono raggiungere Perugia per lavoro. Per regolamentare il traffico è intervenuta la polizia stradale.

I vigili del fuoco stanno provvedendo a rimuovere il mezzo.

(notizia in aggiornamento)