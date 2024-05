Si ribalta autogru, gravi due operai precipitati | Indagini sull’incidente sul lavoro

Lo schianto nella prima mattinata di venerdì a Deruta, i feriti in ospedale con l'elicottero

Erano appena passate le 9 quando questa mattina (venerdì) l’autogru utilizzata da due operai che stavano lavorando in un palazzo a Deruta si è ribaltata su un fianco. Il cestello, con i due operai dentro, è precipitato sul muretto in cemento che delimita la proprietà privata.

I due operai, feriti, sono rimasti incastrati tra i rottami del cestello. Per liberarli è stato necessario l’intervento dei vigili dl fuoco.

I due sono stati trasportati in ospedale dall’elisoccorso Nibbio.

Sul posto i carabinieri, che stanno indagando sulle cause dell’incidente sul lavoro, per capire come l’autogru si sia ribaltata su un fianco.

Sul posto arrivata anche un’autogru dei vigili del fuoco per rimuovere il mezze meccanico, una volta effettuati i rilievi utili appunto a stabilire la dinamica dell’incidente.