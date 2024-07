Sfonda il muro di cinta di un giardino e fugge: rintracciato dai carabinieri grazie alle telecamere - Tuttoggi.info

Sfonda il muro di cinta di un giardino e fugge: rintracciato dai carabinieri grazie alle telecamere. I fatti sono accaduti a Cannara, in via Assisi.

Udendo un gran frastuono, il 60enne proprietario di un’abitazione è uscito in strada e ha trovato un’autovettura che, perso il controllo, aveva urtato violentemente contro il muro di cinta del suo giardino, abbattendone una porzione.

L’uomo, ancora incredulo e scosso per quanto appena accaduto, si avvicinava al conducente per verificarne le condizioni, ma questi, invece di scendere dal veicolo, ingranava la retromarcia del mezzo ancora marciante, dandosi alla fuga. Il 60enne, nei concitati attimi, veniva colto di sorpresa dalla condotta dello sconosciuto, non riuscendo nemmeno ad annotare il numero di targa dell’auto.

L’uomo si rivolgeva ai Carabinieri di Cannara, denunciando quanto accaduto. I militari, partendo dal solo modello dell’auto datasi alla fuga, in collaborazione con la locale Polizia Municipale, analizzavano rapidamente i veicoli che erano transitati per i varchi elettronici installati nel centro abitato del paese, riuscendo così a identificare l’auto.

Veniva quindi individuato il proprietario conducente del macchina, un 41enne residente a Cannara. I militari inoltre rinvenivano il veicolo che riportava ancora danni ben visibili. L’uomo veniva sanzionato al Codice della Strada con una multa da 302 euro come previsto dall’art. 189 commi 1 e 5, con l’obbligo di accollarsi i danni per la riparazione della recinzione abbattuta.