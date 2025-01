Servizio Civile Universale: 20 volontari per 8 progetti nel Comune di Terni - Tuttoggi.info

E’ stato pubblicato il bando del Servizio Civile Universale: il Comune di Terni, in particolare, potrà avvalersi di 20 volontari che saranno impiegati in 8 progetti presso le seguenti sedi comunali: Istruzione, Welfare, Municipio, Lavori Pubblici, Biblioteca.

I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali, per un totale di circa 1.145 ore. Gli operatori volontari selezionati firmeranno un contratto che garantisce un assegno mensile di 507,30 euro.

E’ possibile presentare domanda di partecipazione a uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2025 e il 2026 su tutto il territorio nazionale e all’estero fino alle ore 14 del 18 febbraio 2025.

Informazioni utili per partecipare alla selezione

Per partecipare alla selezione occorre individuare il progetto di SCU. Per accedere all’elenco è necessario utilizzare il motore di ricerca “Scegli il tuo progetto in Italia” o “Scegli il tuo progetto all’estero”, disponibili nella sezione “Progetti” di questa pagina. Cliccando il tasto “CERCA” (senza effettuare una scelta negli altri campi proposti) si ottiene l’elenco completo di tutti i progetti. Per effettuare una ricerca mirata di un progetto è possibile selezionare i valori delle voci che interessano. Nella pagina di dettaglio del progetto è possibile visualizzare anche il numero delle domande pervenute.

Gli aspiranti operatori volontari devono produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Il candidato deve essere riconosciuto dal sistema

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione della domanda sulla piattaforma DOL il candidato deve essere riconosciuto dal sistema.

1 – I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni.

2 – I cittadini di paesi appartenenti all’Unione europea o non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia che non avessero la possibilità di acquisire lo SPID possono richiedere al dipartimento il rilascio di apposite credenziali per accedere ai servizi della piattaforma DOL, seguendo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.