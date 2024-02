Servizio civile universale, 14 posizioni aperte nel Comune di Orvieto: come candidarsi - Tuttoggi.info

I progetti saranno illustrati nel corso degli Open Days, che a Orvieto si terranno martedì 6 febbraio, dalle 9.30 alle 11.30, presso la Nuova Biblioteca pubblica “Luigi Fumi”.

Scade il 15 febbraio prossimo il bando di selezione dei volontari da 18 a 29 anni non compiuti per il Servizio civile universale: sono 14 le posizioni aperte per il Comune di Orvieto, per tre progetti nei settori Cultura, Protezione civile e Ambiente, realizzati in collaborazione con Anci.

I progetti saranno illustrati nel corso degli Open Days, che a Orvieto si terranno martedì 6 febbraio, dalle 9.30 alle 11.30, presso la Nuova Biblioteca pubblica “Luigi Fumi”.

Nello specifico, sono 7 i posti disponibili in biblioteca (di cui uno riservato a giovani con minori opportunità) per il progetto “Leggere, che piacere: un anno nelle biblioteche della provincia di Terni”, 4 (di cui uno riservato a giovani con minori opportunità) per il progetto “La sicurezza al centro: Protezione civile nei Comuni di Lazio, Umbria e Toscana”, 2 per il progetto “Volontari per la tutela dell’ambiente e del territorio nei Comuni di Lazio, Umbria e Marche”.

Come presentare domanda

Per presentare domanda di partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

ittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

Tutti i progetti hanno una durata di 12 mesi, prevedono la certificazione delle competenze e un percorso di orientamento al lavoro. Ai volontari è riconosciuto un contributo economico mensile pari a 507,30 euro e l’attestato di fine servizio. Per i giovani che partecipano al Servizio civile per la sua intera durata è prevista la riserva di posti nei concorsi pubblici.

I giovani dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet o smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le ore 14.00 del 15 febbraio 2024. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede.

Altre informazioni

Ulteriori dettagli per la presentazione della domanda sono contenuti nel bando consultabile al link https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/leggi-il-bando/il-testo/.

L’elenco dei progetti attivi è consultabile sul sito del Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale (https://www.politichegiovanili.gov.it/) nella sezione dedicata al bando nell’area “Scegli il tuo progetto in Italia”, da cui è possibile effettuare una ricerca mirata anche per territorio regionale, provinciale o comunale di interesse.

Sul sito della Regione Umbria (https://www.regione.umbria.it/sociale) sono sintetizzate le informazioni più importanti relative al bando e al territorio regionale.