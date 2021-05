Servizio Civile, hanno preso servizio i giovani impiegati a Cascia - Tuttoggi

10 ragazzi di età compresa tra i 18 e 28 anni, impiegati in Comune per valorizzare il patrimonio culturale, storico, ambientale e paesaggistico

Iniziato il servizio civile a Cascia per 10 ragazzi di età compresa tra i 18 e 28 anni. Nuove forze per il Comune, selezionate dal bando “La valle incantata”, che hanno preso servizio in questi giorni.

Una squadra di giovani impiegata per un anno, in diverse aree e uffici, con mansioni relative alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico, ambientale e paesaggistico.

In questi mesi di impegno e di lavoro svolgeranno 25 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, flessibili comunque in base alle diverse esigenze.

Sono esperienze queste, partite già nel 2005 e proseguite nel corso degli anni, finanziate dal Dipartimento della Gioventù con il supporto tecnico dell’ente di servizio civile universale di primo livello Amesci.

Un altro progetto è partito in collaborazione con il Comune di Cascia, il monastero di Santa Rita e l’opera di Roccaporena, dedicato all’accoglienza turistica nei luoghi di culto di Cascia e Roccaporena.