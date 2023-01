Servizio civile ad Acquasparta, pubblicato il bando: come partecipare - Tuttoggi

Requisiti

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 14.00 del 10 febbraio prossimo. I requisiti per partecipare sono la cittadinanza italiana, la cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea o di un paese extra UE purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia. Altri requisiti sono: aver compiuto il diciottesimo anno di età; non aver superato il ventottesimo anno alla data di presentazione della domanda; non aver riportato condanne, anche non definitive.

L’assegno mensile per l’operatore volontario è pari a 444,30 euro. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online con spid su piattaforma dedicata Dol https://domandaonline.serviziocivile.it/.

Per ulteriori informazioni clicca qui: https://www.coopactl.it/…/servizio…/accedi-al-bando/.