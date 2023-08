Servizi demografici, ad Assisi nuovi orari e contatti diretti - Tuttoggi.info

L’amministrazione comunale di Assisi ha deciso di modificare, con operatività dal 16 agosto prossimo, le modalità di accesso all’ufficio servizi demografici, anagrafe e stato civile riattivando tutti i numeri di telefono diretti degli uffici dalle 12.30 alle 14 tutti i giorni; si potrà quindi chiamare il servizio richiesto direttamente o alternativamente il centralino (075/81381) e seguire le indicazioni del risponditore automatico per parlare con l’ufficio desiderato.

Per alcuni servizi si continuerà ad accedere su appuntamento, per la precisione per il rilascio della carta d’identità elettronica, per la pratica di cambio residenza, per le celebrazioni e pubblicazioni di matrimonio, per la richiesta di cittadinanza e per altre pratiche complesse. Per le restanti attività, gli uffici saranno operativi e aperti al pubblico – senza appuntamento – il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30; il martedì dalle 15.30 alle 17.30. Lo sportello anagrafe presso la sede di Assisi sarà aperto il martedì mattina, dalle 9 alle 13 (numero telefonico 075-8138655) per certificati, carte d’identità cartacee, autentiche copie, esistenza in vita, autentiche firme. I numeri di telefono diretti degli uffici di Santa Maria degli Angeli sono i seguenti: sportello anagrafe (075-8138225) per certificati, carte d’identità cartacee, autentiche copie, esistenza in vita, autentiche firme; sportello anagrafe (075-8138250, 075-8138248) per carte d’identità elettroniche, elettorale, rinnovo dimora abituale per cittadini extracomunitari, toponomastica; sportello anagrafe (075-8138418, 075-8138263, 075-8138232, 075- 8138240) per informazioni su cambio di residenza, gestione cittadini comunitari, Aire, Istat; stato civile (075-8138226, 075-8138283) per certificati di nascita, matrimonio, separazione/divorzio, morte, cittadinanza, dat (disposizione anticipate di trattamento).

E’ possibile rinvenire i numeri telefonici diretti anche consultando il sito istituzionale del Comune al link https://www.comune.assisi.pg.it/uffici/servizi-demografici/ Si ricorda, inoltre, che i cittadini possono direttamente accedere tramite internet ai servizi Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente) per scaricare autonomamente i certificati on line; di tale modalità è possibile fruire anche presso lo sportello DigiPass che si trova a Santa Maria degli Angeli, nel Palazzo Capitano del Perdono dove i facilitatori digitali assistono, accompagnano e supportano i cittadini nella fruizione dei servizi in rete.