Serafino Amato espone a Spoleto nella ex chiesa della Madonna del Pozzo , la più piccola galleria d'arte dell'Umbria - Tuttoggi.info

“PERCHÉ A NOI? / TARGET” è il titolo dell’installazione di Serafino Amato (con una fotografia di Andrea Ruggeri) esposta alla Madonna del Pozzo dei Miracoli a Spoleto (Porta Monterone) da Venerdì 13 novembre 2026 al 6 gennaio 2027. L’inaugurazione è in programma venerdì 13 novembre 2026 alle 18. Il progetto “Opus&Light” è a cura di Franco Troiani/ Studio A’87 con i patrocini del Comune di Spoleto e di Mahler & LeWitt Studios.

Serafino Amato (Roma 1958), si è formato nell’ambito della ricerca teatrale. Espone dal 1986 in Italia e all’estero. Fotografo, videomaker, scrittore. Nato e vissuto a Roma, dal 1991 frequenta Spoleto dove ha documentato tutte le edizioni di “SpoletoScienza”. Dal 2021 al 2023, residente a Spoleto, ha realizzato la rassegna di incontri con gli autori “Lezioni di Strada” e curato mostre di arti visive. Da sempre nel suo lavoro fotografia e scrittura si integrano. Dal 2024 “Lezioni di Strada” è diventato anche un marchio editoriale. Tra le sue mostre personali: Millenovecentocinquantasette, viaggio negli U.S.A., 1987; Segnavia 1989; Illustrazioni dal libro della giungla, 1994; Emblemata, 1996; Der Professor Der Assistent und…, 2003; Visioni Estremo Occidentale, 2012-2017; Was Noch/Cosa ancora, 2018. Dall’anno duemila ha realizzato cortometraggi e lungome-traggi, tra cui Raffaele La Capria scrittore d’acqua, 2003 (Ed. Fandango, 2009). Ha pubblicato: Pallido Pallido, (Codess Cultura 1998); Ecatombe, i girini della storia, con Lorenzo Pavolini, 2008 (Headmaster Ed.); Fogli dei giorni, 2012 (Headmaster Ed); Ar-rocco, Rai Per il Sociale 2022; 70% Bio. La bellezza dalla statica incerta, 2024 (Lezio-ni di strada Ed.); Prateria, 2024 (Lezioni di strada Ed.), Spinosa Alba. 7 racconti d’amore, 2025 (Lezioni di Strada Ed.).

“OPUS & LIGHT” (1997- 2021) – Spoleto / Museo Madonna del Pozzo dei Miracoli. Dal 1997 Studio A’87 condivide e cura interventi di singoli artisti e operatori culturali invitati a confrontarsi con la specificità del più piccolo museo dell’Umbria impreziosito da un ciclo di affreschi che racchiude in sé un intero secolo della storia della pittura italiana (1493-1600). Nella volta è dipinto il Padreterno che protegge la bellezza della Madonna con Bambino e Santi dipinti nella parete frontale, “opera di Bernardino Campilio, ultimo pittore autoctono spoletino, prima dell’avvento di Giovanni Spagna e di Jacopo Siculo, seguaci rispettivamente del Perugino e di Raffaello”. In questo contesto l’intervento di Serafino Amato si pone come una sorta di paliotto d’altare raffigurante un contemporaneo Ecce Homo. 40° anno di attivismo in arte dello Studio A’87 (1986- 2026). Si ringraziano “Agritaste Piccioni srl” per la fornitura elettrica e illuminazione delle opere esposte e la signora Antonia per i bellissimi fiori costantemente posati all’ingresso della chiesetta.

“L’Opera esposta, realizzata nel 2006, è parte di una serie dal titolo False finzioni. Tutto vero, quindi, se una doppia negazione afferma. Quello nella foto sono io venti anni fa, quando, ripercorrendo la sofferenza di mio padre, malato per decenni, ho sperimentato il sic transit gloria mundi in una serie di fotografie in cui io stesso mi rappresento in una condizione estrema.

Vent’anni dopo, quel “povero Cristo”, a cui hanno pure bruciato l’utilitaria e che sembra invocare il Padre Eterno nell’eterna domanda “perché proprio a me?”, assomiglia più a chi sta per sparire dalla faccia della terra ripreso fino all’ultima immagine di sé che il drone gli regala. È cambiata di poco l’espressione tra chi invoca il Padre Eterno e chi chiede pietà. Infiniti miliziani o poveri abitanti di città mediorientali sono stati ben ripresi nel momento del trapasso e senza trovare un grande fotografo come Capa sono stati immortalati da ragazzi abili col joystik.

Ai dittatori piace ritrarre la faccia dei condannati a morte. Piaceva a Stalin, piaceva a Pol Pot e piace ancora ai tanti nuovi tiranni, solo che, a differenza dei beati volti dei martiri cristiani, diversamente dagli occhi languidi dei condannati staliniani o dei bambini nei lager, i nuovi martiri, nell’ultimo fotogramma di vita, mostrano lo sguardo di chi è in un incubo senza risveglio.

Inviterei, quindi, cristianamente, di pregare per loro.

E noi?”.

Serafino Amato, 2026





Luogo: chiesa della Madonna del Pozzo, via Monterone, SPOLETO, PERUGIA, UMBRIA