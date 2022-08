Self care community, a Norcia incontro su rischi e opportunità di internet

Perla: "Con Self Care Community abbiamo già attivato uno sportello di ascolto e sostegno psicologico, operativo tutti i giovedì"

Si svolgerà mercoledì 3 agosto a Norcia alle 18,30 presso lo Spazio DigiPASS di Via Solferino un incontro nell’ambito del progetto Self Care Community, in collaborazione con il Comune di Norcia, per sensibilizzare sulle opportunità ed i rischi di internet e dei social network.

L’incontro si svolgerà in due sessioni: “I rischi del web; come utilizzare i social per lo sviluppo economico e sostenibile del territorio”, con relatrice la dottoressa Elisabetta Piccolotti, e “Psicologia e Social”, relatrice la dottoressa Eleonora Betti.