Scuole dell'Infanzia e contributi aggiuntivi, l'accertamento: per Terni quasi 23.000 euro - Tuttoggi

Scuole dell'Infanzia paritarie, erogazione contributi e contributi aggiuntivi: le risorse spettanti al Comune di Terni.

Scuole dell’Infanzia ed erogazione contributi relativi all’anno scolastico 2021/2022: la dirigente della Direzione Istruzione, Donatella Accardo, ha preso atto dell’ulteriore ripartizione di risorse, a titolo di contributo aggiuntivo, per le scuole paritarie della Regione Umbria.

Le risorse spettanti al Comune di Terni ammontano a 22.843,47 euro e sono così ripartite: 7.614,49 euro per AULA VERDE, in Via XX Settembre 55; 7.614,49 euro per RATAPLAN, in Via Narni 182; 7.614,49 euro per il CENTRO INFANZIA VALNERINA, in Via Verdi 1, a Collestatte.