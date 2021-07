Scuola media Deruta, lavori dall'11 agosto. In arrivo anche il nuovo plesso

Sopralluogo al cantiere della scuola media "Mameli" - chiusa dal maggio - del sindaco di Deruta, Toniaccini, in vista dell'avvio dei lavori

E’ previsto per il prossimo 11 agosto, come da cronoprogramma, l’inizio dei lavori di messa in sicurezza della sede provvisoria della scuola secondaria di primo grado “Mameli” di Deruta.

A riferirlo è il sindaco, Michele Toniaccini che, insieme ai tecnici del Comune, ha fatto un sopralluogo al cantiere.

“I lavori – ricorda il sindaco – si erano resi necessari a seguito delle indagini e delle prove di carico sui solai effettuate da una ditta specializzata su incarico del Comune. Dopo l’esito delle indagini, erano state, immediatamente, attivate le necessarie procedure per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza delle parti non strutturali (distacchi di intonaco avvenuti nel corso del mese di maggio)”.

Il sindaco Toniaccini, nel sottolineare che si tratta di “una sede provvisoria, che in ogni caso deve rispondere agli standard di sicurezza”, ricorda che, nel frattempo, “si sta lavorando per la realizzazione di una struttura completamente nuova che è stata già finanziata dal Ministero, grazie al progetto presentato da questa Amministrazione, per un importo di 3 milioni di euro. Il progetto esecutivo è stato già affidato a tecnici specializzati. L’inizio dei lavori è previsto tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022, presso l’area individuata dal Piano Regolatore Generale, che è quella adiacente alla scuola primaria di Deruta, così da creare un polo scolastico, moderno e all’avanguardia”.