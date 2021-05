Cade intonaco dal solaio, chiusa scuola media a Deruta - Tuttoggi

Due distinte segnalazioni evidenziano il distacco di intonaco dal solaio e la rottura di alcuni mattoni: l'anno scolastico si concluderà con la "dad"

Cade intonaco dal solaio e a scuola si avvertono rumori strani: per questo è stata chiusa la media “Goffredo Mameli” di Deruta. Gli studenti concluderanno l’anno scolastico con la didattica a distanza.

La decisione è stata presa dal sindaco Michele Toniaccini ieri, 27 maggio.

“La sicurezza degli studenti è per me e per la mia giunta prioritaria e per questo ho deciso di emanare una ordinanza di chiusura della scuola secondaria di primo grado “Goffredo Mameli”- sede di Deruta, in attesa che vengano completate le verifiche tecniche già predisposte in via d’urgenza”. Queste le parole di Toniaccini, che appunto giovedì pomeriggio ha firmato l’atto.

Intonaco dal solaio e rumori, le segnalazioni della dirigente

L’ordinanza fa seguito a due distinte segnalazioni pervenute dalla Dirigente Scolastica: nella prima, dello scorso 20 maggio, la dirigente Isabella Manni, segnalava la caduta di parti di intonaco presso l’immobile in questione. Nella seconda, dei rumori provenienti da un’altra parte dell’Istituto.

Nel primo caso, gli uffici Lavori Pubblici hanno effettuato nello stesso giorno un sopralluogo dal quale era emerso il distacco di intonaco, circoscritto a una modesta porzione sull’intradosso del solaio in corrispondenza del corridoio, completamente controsoffittato e pertanto non visibile. In questa fase, per una maggiore sicurezza, si è provveduto anche alla sollecitazione dell’intonaco in vari parti, non riscontrando punti deboli.

Impermeabilizzazione dei lucernai

E’ stato, così, demandato alla squadra operai di provvedere ad eseguire interventi di impermeabilizzazione dei lucernai presenti sul tetto posti in corrispondenza del corridoio, al fine di evitare eventuali e ulteriori infiltrazioni.

Mattoni rotti nell’intradosso del solaio

Nella giornata di mercoledì, siamo alla seconda segnalazione, sono stati comunicati agli uffici comunali, e al sindaco, dei “rumori” provenienti dall’interno dell’edificio. Immediatamente, nella stessa giornata di mercoledì è stato effettuato un altro sopralluogo da cui è emerso che nella parte sud-est dell’edificio “Ex Maioliche Spa” è stata riscontrata la rottura di alcuni elementi in laterizio nell’intradosso del solaio. “Sebbene ciò non influisca sulla staticità del solaio – è emerso dal sopralluogo – tuttavia non si può escludere, a priori, un possibile distacco di alcune parti di intonaco e/o dei laterizi sopra citati (cosiddetto sfondellamento), che potrebbero non essere sostenute dal controsoffitto presente, con conseguente caduta a terra”. E’ stato così comunicato alla Dirigente scolastica, presente durante il sopralluogo, di “vietare da subito l’utilizzo di queste aule fino al termine dell’anno scolastico”.

Scuola chiusa

“Proprio per garantire l’incolumità della popolazione scolastica e del personale presente nell’edificio – prosegue il sindaco – ho ritenuto opportuno procedere con altre indagini strutturali per verificare le reali condizioni dei solai e, contemporaneamente, emanare l’ordinanza di chiusura della scuola. Mi è stato comunicato che la dirigente concluderà l’anno scolastico in dad, non perdendo così ulteriori giorni di scuola”.

Proprio l’istituto scolastico fa sapere che gli uffici di segreteria saranno temporaneamente spostati presso la Scuola Primaria di Deruta – Aula Magna. Nei prossimi giorni il collegamento telefonico non sarà garantito per cui è preferibile utilizzare la mail pgic82700v@istruzione.it per eventuali comunicazioni. È comunque disponibile il numero telefonico della Scuola Primaria di Deruta – 075 9724426 – al quale potersi rivolgere per essere poi ricontattati.