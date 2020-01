Scuola, iscrizioni entro il 31 gennaio - Tuttoggi

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria, per l’anno scolastico 2020/2021, vanno effettuate entro il 31 gennaio 2020. Lo rende noto la direzione Istruzione del comune di Terni che specifica che hanno l’obbligo di iscrizione i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31 dicembre 2020. Possono chiedere, per anticipo, l’ammissione alla prima classe i bambini che compiono 6 anni entro il 30 aprile 2021.

La domanda di iscrizione va presentata esclusivamente on line, attraverso l’applicazione internet Iscrizioni on line a cui si può accedere dal sito web del Miur, www.iscrizioni.istruzione.it.

“Per i genitori l’occasione delle iscrizioni costituisce un momento di esame, valutazione e scelta di percorsi e opportunità educative e formative, importante per il futuro dei propri figli”, asserisce la direzione Istruzione. Per ulteriori informazioni, anche sull’offerta formativa, la direzione Istruzione – Cultura – Area Istruzione corso C. Tacito, 146 (telefono 0744549911-919) è aperta al pubblico.dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.