Scuola di musica, in attesa di nuovi gestori si aprono le iscrizioni ai corsi

Scuola di musica e danza di Spoleto, fino al 22 settembre possibile iscriversi ai corsi: ecco quelli che saranno attivati

In attesa di definire i nuovi gestori della scuola comunale di musica e danza “Alessandro Onofri” di Spoleto, si aprono le iscrizioni per gli aspiranti alunni.

Fino al prossimo 22 settembre sarà possibile iscriversi ad una delle più antiche e prestigiose istituzioni culturali spoletine. I corsi che verranno attivati per l’anno scolastico 2022-2023 riguarderanno basso elettrico, batteria, chitarra, clarinetto, contrabbasso, corno, fagotto, flauto, oboe, organo, pianoforte, saxofono, tromba e trombone, violino e violoncello, canto, danza classica, musica d’insieme ed esercitazioni orchestrali (musica d’insieme per archi e musica d’insieme per fiati), cultura musicale (attività corali; teoria, ritmica e percezione musicale) e corsi di propedeutica musicale (a partire dai 4 anni di età).