Scuola Carducci, finalmente è partito il cantiere di lavoro

Questa volta ci siamo: il cantiere di lavoro per realizzare la nuova scuola media Carducci è stato avviato, questa volta, rispettando la data promessa del due agosto.

Puntualmente, intorno alle dieci di questa mattina sono iniziate le prime operazioni di allestimento, con tanto di montaggio del cartellone con i dati tecnici ed il prospetto del futuro edificio scolastico.

Alla ‘cerimonia’ erano presenti il sindaco Nando Mismetti, l’assessore ai Lavori Pubblici Graziano Angeli, il dirigente scolastico Morena Castellani, i progettisti, i responsabili della ditta edile e rappresentanti di alunni e genitori del plesso.

I lavori partiranno a spron battuto dopo il Ferragosto, ci vorranno in tutto – secondo le previsioni – 120 giorni e quindi non sarà possibile far risuonare la prima campanella di inizio anno. Il taglio del nastro sarà fissato, ipoteticamente, per metà marzo del prossimo anno.

Nel frattempo si metterà mano al ‘settore moderno’ che non è stato oggetto di demolizioni: l’amministrazione comunale ha stanziato allo scopo un milione di euro.

E così, dopo la struttura di Sterpete, Scafali, Corvia e San Giovanni Profiamma si mette mano anche ad un altra punta di eccellenza del patrimonio scolastico comunale.

