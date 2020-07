Una caldaia murale è scoppiata in un appartamento di via Molise nella serata di oggi.

Secondo quanto è stato possibile apprendere, in seguito allo scoppio, una persona è rimasta ferita in modo non grave.

Danni ad alcuni muri della struttura che è stata interessata dal distacco di una parete.

I Vigili del Fuoco sono ancora in loco per le indagini del caso.