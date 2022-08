Scontro tra auto, due feriti gravi sulla Tre Valli chiusa per ore

L'incidente lunedì mattina tra Vallo di Nera e Sant'Anatolia di Narco | Lo scontro tra due vetture, per cause in corso di accertamento

Sono gravi le condizioni di due delle tre persone rimaste ferite nell’incidente che si è verificato questa mattina in Valnerina sulla statale 685 “delle Tre Valli Umbre”. Si tratta di due persone trasportato in ospedale in codice rosso. Una terza persona ferita è stata soccorsa con codice giallo.

La dinamica dello scontro è al vaglio delle forze dell’ordine. Per consentire i soccorsi, la strada Tre Valli è rimasta a lungo chiusa, in entrambe le direzioni, tra Sant’Anatolia di Narco e Vallo di Nera.