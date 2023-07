Scontro sulla Flaminia, muore la dottoressa Anna Taburni | Il cordoglio dell’Usl

Tragedia sulla Flaminia, a perdere la vita la fisiatra di Spoleto Anna Taburni, per anni responsabile della Riabilitazione dell'Usl Umbria 2

Stava percorrendo la Flaminia, di rientro verso Spoleto quando un drammatico incidente stradale le ha tolto la vita. E’ la dottoressa Anna Taburni, nota fisiatra spoletina, la 69enne che martedì pomeriggio è morta in uno scontro avvenuto all’altezza di Gualdo Tadino.

L’incidente stradale è avvenuto lungo la nuova Flaminia all’altezza dell’uscita Busche di Gualdo Tadino. Anna Taburni era alla guida di una Fiat Panda quando è avvenuto l’impatto con un mezzo pesante che trasportava bombole di gas e che viaggiava in senso opposto. L’utilitaria ha impattato contro la parte anteriore sinistra del camion e poi si è rigirata finendo contro il guardrail a protezione di un terrapieno di cemento. Vani si sono rivelati i soccorsi, con la strada che è rimasta chiusa per qualche ora per consentire l’intervento dei vigili del fuoco di Gaifana, 118 e forze dell’ordine. Quindi la rimozione della salma, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella che la dottoressa possa essere stata colta da un malore che ha portato il veicolo ad invadere l’altra corsia, impattando con il mezzo pesante.

La notizia della morte della fisiatra ha fatto in serata il giro della città, destando profondo cordoglio tra le tantissime persone che la conoscevano. Per lunghi anni la dottoressa Anna Taburni è stata responsabile del servizio di Riabilitazione territoriale dell’Usl Umbria 2 per il territorio di Spoleto e Valnerina. Suo marito, Antonello Briguori, è un noto medico oltre ad aver ricoperto in passato il ruolo di consigliere comunale. Tanti si stanno stringendo in queste ore al dolore della famiglia per questa tragedia.

Morte Anna Taburni, il cordoglio dell’Usl Umbria 2

In una nota, “la Direzione Strategica Aziendale con il direttore generale della Usl Umbria 2 Massimo De Fino, il direttore sanitario Simona Bianchi, il direttore amministrativo Piero Carsili, i colleghi e amici della Riabilitazione Territoriale, dei Distretti di Spoleto e della Valnerina, degli ospedali di Spoleto, Norcia e Cascia e del dipartimento di Riabilitazione, porgono le più sentite condoglianze ai familiari della dott.ssa Anna Taburni, stimata fisiatra per molti anni responsabile del servizio di Riabilitazione Territoriale di Spoleto e Valnerina, apprezzata dai pazienti e conosciuta dai cittadini per la competenza, la professionalità e per le grandi doti di umanità ed empatia che l’hanno sempre accompagnata e contraddistinta nel suo lungo e importante percorso professionale. Il contributo garantito dalla stimata professionista e collega negli anni di impegno lavorativo all’Azienda Usl Umbria 2 rimarranno un patrimonio prezioso per il sistema sanitario regionale e per il territorio da consolidare e valorizzare”.

Ai familiari della dottoressa Anna Taburni giungano le condoglianze anche della redazione di Tuttoggi.info.

(ultimo aggiornamento alle 9.50)