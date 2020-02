Scontro frontale tra due furgoni, conducenti soccorsi dal 118 - Tuttoggi

Scontro frontale tra due furgoni, nel tardo pomeriggio di martedì, a Ponte San Giovanni, in via Ponte Vecchio. Feriti i due conducenti, soccorsi dal 118. Le loro condizioni non destano comunque preoccupazione.

Sul posto anche i vigili del fuoco, i vigili urbani che hanno provveduto a regolamentare il traffico ed i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari a comprendere l’esatta dinamica dello scontro.