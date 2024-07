Scontro auto-bici all'uscita della E45, 80enne in ospedale - Tuttoggi.info

A Città di Castello è il secondo incidente in meno di 48 ore, l'uomo ha riportato diverse fratture con la prognosi di un mese

Secondo incidente in meno di 48 ore, dopo l’investimento avvenuto domenica (30 giugno), alle porte di Città di Castello.

Stavolta una Ford Fiesta guidata da una 57enne, intorno alle 7 di ieri mattina (2 luglio), percorrendo la rampa di uscita della E45 (proveniente da Sansepolcro) – secondo quanto riportato dalla Polizia locale – non avrebbe rispettato lo stop immettendosi sulla statale (Via della Bastiglia), dove in quel preciso momento stava sopraggiungendo un 80enne in sella alla sua bici (in direzione Lerchi).

L’impatto tra la vettura e la due ruote è stato violento, con il pensionato volato rovinosamente a terra. Sul posto è intervenuto il 118, che ha trasportato il ciclista al vicino ospedale tifernate. L’uomo, che ha riportato numerose fratture, si trova ora ricoverato in Rianimazione con una prognosi di un mese.

Nel luogo dell’incidente presenti anche Polizia locale e di Stato, che hanno effettuato i rilievi e gestito la circolazione. Notevoli i rallentamenti e i disagi in un zona che, di prima mattina, è sempre molto trafficata.