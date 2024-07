Investita sulle strisce pedonali in via Diaz, pensionata in prognosi riservata - Tuttoggi.info

La malcapitata ha riportato un trauma cranico e diverse fratture (anche a femore e bacino), illesa l'amica | L'uomo al volante sarebbe stato disturbato dal sole e non avrebbe proprio visto le donne

E’ ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Città di Castello una pensionata che, domenica sera (30 giugno), è stata investita sulle strisce pedonali in viale Armando Diaz (nella foto), nei pressi della rotatoria.

Le cause dell’incidente, avvenuto poco prima delle 20, sono ancora in corso di accertamento anche se, da quanto emerge, il sole potrebbe aver ridotto la visibilità del conducente dell’auto, il quale non avrebbe proprio visto la donna.

La pensionata stava attraversando la strada – dal viale alberato verso via Raffaele De Cesare – addirittura insieme ad un’amica, rimasta miracolosamente illesa. L’impatto con l’auto è stato notevole e avrebbe provocato alla malcapitata un trauma cranico (ha sbattuto la testa contro il parabrezza) e varie fratture (di cui due a femore e bacino). Per fortuna la donna non è in pericolo di vita.

Sul posto sono arrivati subito 118 e carabinieri, con il traffico in tilt per una mezzora. Il conducente dell’auto e alcuni presenti hanno subito prestato i primi soccorsi. Purtroppo, in questo punto, non è la prima volta che pedoni o ciclisti vengono colpiti o investiti dalle auto, spesso provenienti direttamente dalla rotonda o da via Raffaele De Cesare.