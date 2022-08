Scontro allo svincolo sud di Spoleto, auto distrutte e ferita 33enne

Ad avere la peggio è stata la 33enne, trasportata all’ospedale di Spoleto in ambulanza. Ha riportato vari traumi ma fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. Illeso, invece, il conducente del veicolo che proveniva da Monteluco, sulle cui condizioni psicofisiche al momento dell’incidente (ed in particolarità la positività all’alcoltest) sono in corso accertamenti da parte dei militari dell’Arma sotto il coordinamento del tenente Vincenzo Esposito.

(foto di repertorio)