"Sconfina" in Umbria con un panetto di cocaina da 25mila euro, arrestato 20enne - Tuttoggi

Il giovane proveniva dalle Marche ed era diretto verso Gubbio, la droga era nascosta nel vano portaoggetti

Altro duro colpo allo spaccio di droga nell’eugubino. I carabinieri, nella mattinata di ieri (lunedì 1 febbraio) hanno infatti arrestato in flagranza di reato un 20enne di origini albanesi, domiciliato in provincia di Urbino.

Nel corso di un normale controllo anti Covid – soprattutto per scongiurare spostamenti tra regioni limitrofe – i carabinieri di Gubbio hanno proceduto a fermare un’auto sulla Ss 452 della Contessa in procinto di entrare in città.

A bordo vi era proprio il giovane proveniente dalle Marche il quale, alla richiesta sul motivo dello spostamento, si è giustificato con le “ragioni lavorative”. Ai militari, però, sono bastate poche e più approfondite domande per capire che il 20enne nascondesse qualcosa; le contraddizioni e il nervosismo crescente del ragazzo hanno infatti convinto i carabinieri a perquisire lui e l’auto.

Ben nascosto nel vano portaoggetti del veicolo è stato trovato un involucro in cellophane contenente un “panetto” di cocaina del peso di 270 grammi. Il giovane, quindi, è stato arrestato in flagranza per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e portato al carcere di Perugia “Capanne”.

La sostanza rinvenuta, equivalente a 1050 dosi e risultata pura per oltre il 70%, avrebbe fruttato sul mercato circa 25.000 euro.