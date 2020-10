Scomparsa di Sabrina Caselli per Covid, il cordoglio del Comune di Perugia

Anche l’amministrazione comunale di Perugia si unisce al cordoglio per la scomparsa di Sabrina Caselli, vice sindaco del Comune di Corciano nella passata legislatura, deceduta nella notte a seguito di complicazioni legate al Covid che aveva contratto.

“Alle famiglie e ai più stretti parenti – la nota del Comune di Perugia – l’Amministrazione comunale esprime tutta la sua vicinanza“.

In particolare l’assessore alla Sicurezza e alla Protezione Civile del Comune di Perugia, Luca Merli, all’epoca consigliere comunale a Corciano, la ricorda con affetto per le spiccate doti umane, sociali e politiche.

Anche il presidente del Consiglio comunale, Nilo Arcudi, esprime il proprio cordoglio per scomparsa di Sabrina Caselli: “Un grande abbraccio alla nostra carissima amica e compagna Sabrina Caselli, ex vice sindaco di Corciano, ma soprattutto persona per bene e sempre al servizio della propria comunità. Una tristissima notizia per Corciano e per tutta la comunità Socialista Umbra che ha potuto apprezzarla per la sua umanità e per le spiccate capacità professionali e politiche. Mi stringo alla sua carissima e bellissima famiglia in questo momento di grande dolore“.