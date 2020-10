Coronavirus, è morta Sabrina Caselli, ex vicesindaco di Corciano

Ha la voce spezzata dalla commozione quando si collega sui social, Cristian Betti, il sindaco di Corciano, per dare un annuncio. “Una di quelle occasioni in cui si ha difficoltà ad articolare le parole – dice – una nostra concittadina ci ha lasciato a causa di questo maledetto Covid“.

La nuova vittima corcianese è Sabrina Caselli, nata nel 1957 e da poco in pensione, donna impegnata nel sociale, educatrice che ha cresciuto generazioni di corcianesi, e vicesindaco dal 2009 al 2018, con i sindaci Ginetti e Betti. Ma un impegno politico che era iniziato dal 1995 in minoranza, e poi dal 1999 in maggioranza. Dal 2004 al 2009 come assessore.

“Una persona speciale e meravigliosa”

“Era una persona speciale e meravigliosa – ha detto Betti – che ha saputo entrare nel cuore delle persone. Mamma, moglie, amministratrice e una mia grandissima amica, che mi ha aiutato nei momenti di difficoltà, dandomi forza e coraggio. Porto il mio salut a Ivo, Ilenia e Alessio da parte mia, della giunta, del consiglio comunale, di tutti i dipendenti comunali e di tutta la comunità“. “Quando tutto questo finirà sapremo ricordarla come merita“.

L’appello alla prudenza del sindaco Betti

E poi l’appello: “i numeri crescono – ha detto – Corciano ha dei numeri impressionanti, la gran parte dei contagi sono riconducibili ad ambiti familiari e amicali. Quindi veramente – ha concluso – nei prossimi giorni usiamola massima prudenza in tutto ciò che facciamo, a partire dai rapporti familiari e amicali, nei quali è normale rilassarsi, a tutti gli altri ambiti della vita”.