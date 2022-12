"Scolpisco volti dei vip sui cocomeri", Alessandro vuole il Guinness | Consegna n° 108 a Fiorello - Tuttoggi

La caratteristica di questa originale impresa, infatti, è che Alessandro Landini, oltre a scolpire esclusivamente volti di vip sui cocomeri, va personalmente a consegnarli ovunque essi si trovino. Una volta racconta come sia persino “arrivato in Svizzera, per portarlo al pilota di moto Marco Melandri“.

Il ristoratore toscano, la cui attività estiva ad Anghiari guarda caso si chiama “Cocomerò”, ha iniziato questo tentativo di Guinness World record nel 2008: per incidere e disegnare le facce dei vip su ogni cocomero, con la “tecnica del graffio” (a mano libera), impiega ogni volta 4 ore.

Tra i 108 volti famosi già consegnati ci sono anche Massimo Lopez, Fracn Trentalance, Natasha Stefanenko, il Trio Medusa, Giovanni Muciaccia, i Pampers, Simone Cristicchi e la “nostrana” Lucrezia Lucchetti. Alessandro avrebbe intrapreso questa sfida perché “finora, leggendo i vari siti internet e spulciando gli archivi dei Guinness World record, nessuno ha mai pensato ad una cosa del genere”. Vedremo fino a dove arriverà..