Fungo record di quasi 5 kg trovato nei boschi dell'Altotevere - Tuttoggi

Armato di bastone in legno e adeguata attrezzatura il giovane si è imbattuto in uno splendido esemplare di “Grifola frondosa” (ovvero Grifos Frondosus), fungo non molto diffuso che cresce sotto gli alberi di castagno ed appartiene alla famiglia delle Meripilaceae. Ricco di minerali (potassio, calcio, e magnesio), varie vitamine (B2, D2 e Niacina), fibre e amminoacidi, in Cina, Giappone e nel mondo è anche conosciuto col nome di “Maitake” e viene anche utilizzato per stimolare il sistema immunitario.

“Una bella soddisfazione prima di tutto per mio nipote Jacopo e poi per la nostra famiglia, da sempre appassionata nell’andare a cercare e raccogliere funghi nei nostri bellissimi boschi al confine fra Umbria e Tosacana”, ha dichiarato con orgoglio Simone Fiorucci, accanto alla moglie Alice e alla figlia Viola nel ricordare come suo padre Gianfranco, nonno di Jacopo, qualche anno fa protagonista di un analogo episodio di un ritrovamento di un fungo gigante identico a quello del nipote. Davvero incredibile come la storia con i suoi ricorsi si ripete anche in queste curiose situazioni. Ora non rimane altro che festeggiare con una cena in famiglia e gustare il sapore e profumo del fungo “gigante”.