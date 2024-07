Sciurpa resta a Sviluppumbria, in Consiglio entra Proietti

Il posto lasciato da Squarta va alla rappresentante ternana, seconda dei non eletti nella lista di Fratelli d'Italia

Persone a lei vicine in questi giorni continuavano a dire che Michela Sciurpa non fosse convinta di lasciare Sviluppumbria per sedere in Consiglio regionale per quattro mesi. Né all’interno dell’Agenzia regionale per lo sviluppo economico si respirava aria di stravolgimenti, pur con l’avvicinarsi della data del 17 luglio, giorno nel quale è convocata l’Assemblea legislativa umbra che dovrà provvedere alla surroga di Marco Squarta, eletto europarlamentare.

E’ anche vero che fino a qualche giorno fa un “no” definitivo ai colleghi di partito per trasferirsi a Palazzo Cesaroni non era arrivato.

Qualche giorno di riflessione, poi Michela Sciurpa ha rotto gli indugi, decidendo di giocarsi le sue carte nella prossima campagna elettorale da presidente di Sviluppumbria. Sempre che nel frattempo no arrivi per lei anche un ulteriore incarico, magari fuori dall’Umbria.

Prospettive che comunque l’hanno indotta a lasciare senza troppi rimpianti lo scranno in Consiglio regionale ad Elena Proietti, per una rappresentanza di Fratelli d’Italia che sarà così tutta al femminile e ternana. Con Eleonora Pace destinata a prendere il testimone di Squarta alla presidenza dell’Assemblea legislativa.

La notizia è stata poi ufficializzata con una nota diramata dalla stessa Sviluppumbria, in cui si dice che l’amministratore unico dell’Agenzia regionale per lo sviluppo economico dell’Umbria rinuncia alla carica di Consigliere regionale per portare avanti l’attività intrapresa, così “da garantire la continuità dell’azione svolta in questi anni a Sviluppumbria, fino alla fine del mio mandato”, commenta la stessa Sciurpa. Che aggiunge: “Ci attende ancora molto lavoro da fare. Quello che determina il raggiungimento degli obiettivi è un sano lavoro di squadra che in questi anni è stato costruito. Lasciare Sviluppumbria adesso, a pochi mesi dalla fine della legislatura potrebbe significare compromettere il lavoro svolto finora con sacrificio e dedizione a supporto della Regione Umbria e della collettività (imprese, famiglie, gestione patrimonio immobiliare, promozione del territorio). Un’azione che non rischio di compromettere, lasciando il mio ruolo, ma desidero onorare il mandato affidatomi dall’Assemblea dei Soci fino all’approvazione del prossimo bilancio”.

Michela Sciurpa

Sciurpa parla anche del suo futuro politico: “I miei elettori e sostenitori che nel 2019 mi avevano dato la loro fiducia e che oggi si attendevano il mio passaggio in Consiglio mi comprenderanno di sicuro, avendo sempre dimostrato grande apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni. La mia non è velleità politica, ma desiderio di contribuire mettendo a disposizione le mie competenze come fatto finora, con coscienza, responsabilità e spirito di servizio”.

Nel segno della continuità, per domani, 16 luglio, è in programma un incontro a Terni, alla Fondazione Carit, dove Michela Sciurpa presenterà i servizi e le misure agevolative gestite dall’Agenzia a sostegno delle PMI umbre, le attività svolte nel 2023 e quelle in programmazione per il 2024.

Sviluppumbria, i numeri

Proprio in questi giorni Michela Sciurpa aveva presentato il bilancio sociale di Sviluppumbria, di cui è stata nominata amministratore unico nel 2020. Da allora l’Agenzia ha rafforzato le sue attività caratteristiche e aumentato il numero dei progetti gestiti, affidati dalla Regione. Dai 3 bandi che gestiva, si è passati a 23 progetti nel 2021, a 49 nel 2022 e a 52 nel 2023, e con le stesse risorse umane di allora. Nel solo 2023, più di 50mila le domande istruite, oltre 86 milioni di euro i fondi concessi.

Parallelamente, viene garantito e consolidato l’equilibrio economico e finanziario della società, che per la quarta volta consecutiva registra un utile di Bilancio di 29mila euro, un obiettivo non scontato soprattutto all’inizio del mandato.

Un altro anno intenso dove il valore della produzione evidenzia oggi un ulteriore considerevole incremento rispetto all’esercizio precedente con + 22,5% per effetto dell’importante aumento del volume delle attività svolte dall’agenzia e del numero dei progetti in portafoglio.

Questa è oggi Sviluppumbria, che da oltre 50 anni sostiene la competitività e la crescita economica dell’Umbria, seguendo gli indirizzi di programmazione regionale. Una Società capace di rispondere con maggiore flessibilità e rapidità alle nuove esigenze delle imprese, delle famiglie e dei territori. Migliorando la qualità e la quantità delle attività, mantenendo una costante attenzione ai costi e all’efficace utilizzo delle risorse pubbliche, con risultati tangibili e misurabili.