Sciopero Ast Arvedi, Fiom-Cgil "Difesa transizione ecologica e occupazione" - Tuttoggi.info

Fiom Cgil "Sciopero Ast-Arvedi". Il 10 luglio sciopero unitario in difesa della transizione ecologica e dell'occupazione

Sciopero all’Ast Arvedi previsto per il 10 luglio: a comunicarlo è il segretario generale Fiom-Cgil, Michele De Palma: “Scioperiamo allo stabilimento Acciai Speciali Terni il 10 luglio – si legge in una nota – perchè l’assenza di un piano energetico nazionale che garantisca costi dell’energia competitivi al pari degli altri Paese europei e la mancanza di un piano nazionale per la siderurgia rischiano di minare la definizione del programma industriale e occupazionale di uno degli stabilimenti storici e fondamentali della siderurgia italiana”.

Sciopero Ast, focus su transizione ecologica e occupazione

“Il nostro sciopero unitario – seguita la nota – è per avvertire il Governo del fatto che in assenza di un intervento urgente per garantire una giusta transizione ecologica e la tutela e la promozione dell’occupazione, la mobilitazione unitaria andrà avanti”.