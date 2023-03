Scheggino, torna Diamante Nero. Frittata al tartufo da record con Manuela Arcuri

“Il Diamante Nero” si aprirà venerdì 31 marzo alle ore 12 con la cerimonia di inaugurazione, alla quale prenderanno parte la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, autorità regionali e nazionali, il presidente del Gal Valle Umbra e Sibillini, Pietro Bellini, il sindaco di Scheggino, Fabio Dottori, e il direttore artistico della mostra mercato, il maestro Maurizio Mastrini.

Prima, però, allo Spazio Arte Valcasa (ore 10,30) ci sarà la tavola rotonda sul tema: “Un prodotto di Eccellenza come il Tartufo nero può essere strumento di valorizzazione del luogo e di ripopolamento del territorio montano?”. Oltre al presidente del Gal Pietro Bellini ed al sindaco di Scheggino Fabio Dottori interverrà il prorettore dell’Università per Stranieri di Perugia, Rolando Marini. Modererà l’incontro Nando Tucci.

Nel pomeriggio di venerdì, in piazza Carlo Urbani, alle ore 18 si terrà l’esibizione della U.S. Naval Forces Europe ad Africa Band. Si tratta di una delle bande ufficiali della Nato, composta da musicisti professionisti militari provenienti dai Paesi Nato del Sud Europa.

Sabato 1 aprile il giornalista e conduttore di Freedom Roberto Giacobbo, il cardiochirurgo Massimo Massetti, lo scrittore e regista Federico Moccia e la giornalista e conduttrice di Elisir Benedetta Rinaldi si raduneranno a Scheggino per la CaVip alle ore 11. Si tratterà di una cava del tartufo presso una delle tartufaie Urbani. I vip si cimenteranno in una vera e propria ricerca con tanto di cani, chi troverà il maggior numero di prodotti riceverà la nomina speciale di “Cavaliere top” del Diamante Nero di Scheggino. Anche tutti gli altri ospiti famosi, però, verranno insigniti alle ore 17 presso Piazza Carlo Urbani del titolo di “Cavalieri” del Diamante Nero di Scheggino.

Sabato pomeriggio appuntamento con “Riso & risate”. Alle ore 16, in piazza Carlo Urbani, ci sarà l’esibizione del comico Vincenzo Albano, rivelazione di Zelig 2021-2022. In contemporanea lungo le sponde del fiume Nera verrà realizzato il risotto al tartufo, che sarà poi offerto in degustazione gratuita ai presenti. Alle 18,30 allo Spazio Arte Valcasana, invece, la proiezione del film “C’era una volta sua maestà il tartufo”. L’iniziativa è a cura dell’associazione culturale “Il giardino di Matisse”: il film è stato realizzato da Antonio Ferdinando Di Stefano, tratto dalla fiaba “C’era una volta sua maestà il tartufo” di Manuela Amadio.

Domenica 2 aprile alle ore 16 il Diamante Nero si concluderà con un evento imperdibile: la frittata da record, realizzata con più di 2000 uova (lo scorso anno erano state 2022) e 70 kg di tartufo dai volontari della Pro Loco di Scheggino. Lungo il corso del fiume Nera, nei pressi di Piazza Carlo Urbani, tutti i presenti potranno assistere alla preparazione della frittata al tartufo più grande al mondo, che verrà successivamente degustata gratuitamente. Madrina del momento sarà l’attrice e showgirl Manuela Arcuri.

Prima, però, ci sarà spazio per show cooking ed altre iniziative. Alle ore 10 in piazza Carlo Urbani show cooking con la partecipazione degli studenti dell’Università dei Sapori di Perugia; presenta Nando Tucci. Alle ore 11 spazio ai più piccoli con “Frittata baby“: sua maestà il tartufo aspetta tutti i bambini e le bambine per la prima edizione della frittata baby, a cura dell’associazione culturale “Il Giardino di Matisse”. Alle ore 12 un nuovo show cooking: “Il pranzo della domenica“. Ospiti “le massaie” di Scheggino, presenta Nando Tucci.

Per tutta la durata della manifestazione, allo Spazio Arte Valcasana sarà visitabile la mostra d’arte con le opere dell’artista Carla Romani. Riapriranno inoltre i battenti il museo della fiaba e la casa contadina.