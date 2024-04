Scheggino, arrivano 235mila euro per il cimitero di Ceselli - Tuttoggi.info

Sono stati trasferiti 235mila euro all’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Umbria per la ricostruzione del cimitero di Ceselli

Sono stati trasferiti 235mila euro all’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Umbria per la ricostruzione del cimitero di Ceselli, frazione del Comune di Scheggino.

A firmare il decreto il Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli. Il trasferimento di fondi per il cimitero di Ceselli è avvenuto in seguito all’approvazione del progetto esecutivo. “Prosegue il nostro impegno per il ripristino dei luoghi di culto, che comprendono i cimiteri dei nostri borghi danneggiati dal sisma – dichiara il Commissario Castelli -. I luoghi dove coltiviamo la memoria collettiva e individuale sono necessari alle comunità al pari di altri servizi e luoghi pubblici, ed è per questo che ringrazio la Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e il direttore dell’Ufficio speciale ricostruzione Stefano Nodessi Proietti ed il Sindaco Fabio Dottori. Il nostro lavoro condiviso ci consente di proseguire nell’attuazione delle opere pubbliche programmate, ascoltando le sensibilità locali e restituendo alle comunità i loro simboli”.