"Scelgo me!", ABC&Famiglie Spoleto attiva nuovo spazio dedicato all’adolescente - Tuttoggi

L’ Associazione di Promozione Sociale “ABC&Famiglie” di Spoleto attiverà, dal 16 marzo 2022, un nuovo spazio dedicato all’adolescente:

SCELGO ME! Gruppo di Auto Mutuo Aiuto (A.M.A.) e Arteterapia.



L’Associazione è attiva sul territorio Umbro dal 2018, fondata e cresciuta dalla presidente, dott.ssa Emanuela Bisogni e dalla vice-presidente, dott.ssa Monica Proietti Picotti e lavora quotidianamente attraverso l’uso di un approccio multidisciplinare. Questo specifico lavoro d’équipe permette di integrare prospettive e metodi differenti, così da offrire più stimoli a chi decida di perseguire il benessere.

L’Associazione, già in passato ha svolto e continua a svolgere incontri gruppali finalizzati alla sensibilizzazione rispetto a diverse problematiche sociali (gruppi A.M.A. dedicati ai temi di solitudine, paura, lutto, l’esperienza della pandemia e gruppi psicoeducativi sulla dipendenza affettiva).

Attualmente, secondo quanto emerso dall’ultimo rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) rispetto salute fisica, relazioni sociali e benessere mentale sono sempre di più gli adolescenti con problemi di salute mentale ed è per questo che ABC&Famiglie ha ritenuto prioritaria una progettualità esclusiva su questa specifica fascia d’età.

L’obiettivo è quello di creare uno spazio in cui i ragazzi possano esprimersi liberamente, senza giudizio né aspettative e, nel contempo, di fornire ai genitori strategie e spazi concreti per sostenere i figli nel quotidiano come nelle difficoltà:

un lavoro di squadra, con adolescente e genitori che intende affrontare temi quali motivazione, autostima, attenzione, come sostenere i ragazzi e aiutarli a tirar fuori le loro risorse e come aiutare la famiglia a comunicare efficacemente con loro.



Il Gruppo “Scelgo me!” si struttura in tre incontri mensili:

Due, a cadenza quindicinale, di Auto Mutuo Aiuto (A.M.A.) guidati dalla dott.ssa Monica Proietti Picotti (Facilitatrice e Counsellor professionale) e dalla dott.ssa Elena Thomas (Infermiera e Counsellor professionale) e un incontro mensile di gruppo di Arteterapia con la dott.ssa Tania Gobbato (Educatrice e Arteterapeuta).

Collaborano e svolgono attività di supervisione il dott. Paolo Picotti (Psicologo clinico e Psicoterapeuta EMDR) e la dott.ssa Pamela Anderlini (Psicologa iscritta al percorso magistrale).

Possono partecipare ragazzi di ETA’ COMPRESA DAI 12 AL 17 ANNI

E’ OBBLIGATORIO IL CONSENSO DI AMBEDUE EI GENITORI



COSA E’ L’AUTO MUTUO AIUTO (A.M.A.)?

E’ uno spazio riservato in cui l’adolescente è libero di condividere vissuti, esperienze, sentimenti, disagi, difficoltà ed emozioni.

L’obiettivo è favorire l’ascolto altrui affinché si instauri un clima di solidarietà e sostegno reciproco.

All’interno del Gruppo A.M.A. si possono:

• Creare nuove amicizie;

• Acquisire nuove modalità di vivere il tempo;

• Imparare ad individuare modalità costruttive per gestire momenti di sofferenza e solitudine.

I valori del Gruppo sono:

• IL RISPETTO delle differenze;

• LA FIDUCIA di esprimersi senza paura del giudizio;

• IL LEGAME costruito attraverso l’ascolto e la condivisione.



COSA E’ L’ARTETERAPIA?

L’arteterapia è una modalità che si serve del linguaggio non verbale dell’arte per la crescita e la trasformazione personale.

L’arteterapeuta facilita l’adolescente a collegare ciò che ha dentro con il fuori ovvero la realtà esterna e le esperienze di vita. L’esperienza di Arteterapia di gruppo aiuta l’adolescente a superare un momento di disagio, a scoprire la condivisione, l’empatia, le proprie risorse attraverso l’espressione creativa, in tutte le sue forme e senza alcun giudizio estetico.

Le immagini che si realizzano permettono ad ogni ragazzo/a di capire chi è, come affrontare e gestire situazioni negative, riconoscersi parte di un gruppo in autenticità.

PERCHE’ PARTECIPARE AL GRUPPO “SCELGO ME”?

Ognuno di noi teme di essere giudicato su di un aspetto piuttosto che su un altro. Alla base di tutto vi è il TIMORE DELL’ESCLUSIONE DAL GRUPPO. E’ importante superare la paura del giudizio per sentirsi LIBERI DI ESSERE al di là del giudizio altrui.

Far parte del Gruppo Scelgo me significa:

• Cominciare a scegliere e DECIDERE AUTONOMAMENTE;

• Riscoprirsi UNICI e IMPORTANTI per se stesso e per gli altri;

• Allontanare la SOLITUDINE.

REFERENTI

Monica Proietti Picotti, Facilitatrice Gruppo A.M.A. e Counsellor Professionale

Elena Thomas, Counsellor Professionale e Infermiera

Tania Gobbato, Educatrice e Arteterapeuta

COLLABORATORI

Paolo Picotti, Psicologo e Psicoterapeuta

Pamela Anderlini, Psicologa iscritta al persorso magistrale



SEDE

ABC&Famiglie – loc. San Brizio via Campalto n.3 Spoleto 06049 (PG)

CONTATTI

3476518972- 3935381336

abcefamiglie@gmail.com

www.abcefamiglie.it