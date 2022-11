Sassovivo Wild 2022, oltre 600 partecipanti per l’edizione 2022

Preso d’assalto il Villaggio allestito con stand, esposizioni e punti ristoro presso gli impianti sportivi di Campo di Marte: non solo biker e familiari, ma anche gli alunni delle scuole primarie e appassionati che hanno trasformato l’evento in una chiassosa e divertente festa. La partenza simbolica è stata effettuata da Piazza della Repubblica: l’evento fa parte del Grand Prix di MTB del Csi Foligno ed ha proposto il Primo Campionato di Mtb del Csi Umbria. Presente alla partenza il presidente regionale del Coni, generale Domenico Ignozza, che ha voluto dare il suo saluto ai partecipanti alla manifestazione, il presidente regionale Csi Alessandro Rossi

Grande contributo delle frazioni montane

Un evento seguitissimo che ogni anno si rafforza e “cattura” nuovi partecipanti. Molto significativo anche il contributo delle frazioni montane, come Casale, che hanno ospitato dei punti di ristoro ed hanno accolto tutti i partecipanti come in famiglia.

Una organizzazione perfetta quella dell’All Mountain, come hanno sottolineato i partecipanti arrivati anche con i camper anche da altre regioni. Infatti, tanti i commenti positivi dei ciclisti raccolti all’arrivo come perfetta l’organizzazione della società All Mountain Foligno per i fantastici percorsi curati maniacalmente dal gruppo e che durante l’anno organizzano anche interventi di pulizia dei sentieri, raccogliendo ogni rifiuto presente in zona. L’evento diventato oramai una classica tra gli appuntamenti di mountain bike di fine stagione come testimoniano i numeri in termini di partecipazione è un crescendo di anno in anno. Per il campionato di MTB si sono classificati campioni regionali CSI: Andrea Piermatti categoria Master 3, Giorgio Vagnetti categoria Master 6 ed Angelo Fiorelli cat. Master 3 della A.S.D. All Mountain Foligno.

Si lavora già alla prossima edizione

“Siamo davvero soddisfatti di come è andata questa ottava edizione – commenta Stefano Turchi, presidente della All Mountain di Foligno – Un crescendo che ci riempie di orgoglio e ci sprona a fare sempre meglio. Calato il sipario, di nuovo al lavoro per la nona edizione”.