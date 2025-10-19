 Sassi contro pullman dei tifosi di Pistoia, autista ucciso dopo match di basket a Rieti - Tuttoggi.info
Sassi contro pullman dei tifosi di Pistoia, autista ucciso dopo match di basket a Rieti

Sassi contro pullman dei tifosi di Pistoia, autista ucciso dopo match di basket a Rieti

Dom, 19/10/2025 - 23:03

(Adnkronos) – Assalto al pullman dei tifosi di Pistoia, dopo il match di basket sul campo della Sebastiani Rieti, e l’autista muore colpito da un mattone. Al momento della partenza dal PalaSojourner dei tifosi toscani, il pullman che li trasportava è stato assaltato dal lancio di pietre e altri oggetti contundenti. Uno di questi, un mattone, ha centrato in pieno l’autista di scorta del mezzo. La situazione clinica dell’uomo è stata fin da subito giudicata come grave e, una volta arrivati i soccorsi, si è tentato per più di un’ora di rianimare l’uomo. Tentativi che alla fine sono risultati vani, con l’uomo che è stato dichiarato deceduto, come riferisce Pistoiasport. 

