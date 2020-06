‘Sarah Mancini Make-up’ conquista il Wedding Award 2020 - Tuttoggi

In un anno difficile per i matrimoni, Sarah Mancini Make-up di Città di Castello ottiene un Wedding Award 2020, il premio più prestigioso del settore, quest’anno giunto alla 7^ edizione.

Il Wedding Award, che si aggiunge a quello conquistato nel 2019, riconosce la tifernate, nella categoria “Bellezza e benessere”, come uno dei professionisti più raccomandati dalle coppie che si sono sposate nel 2019, e che hanno lasciato recensioni più che positive sul sito Matrimonio.com

Il prestigioso riconoscimento viene dato dati al 5% delle aziende con il maggior numero di recensioni positive di tutte le categorie tra più di 60.000 aziende, tenendo conto anche della qualità e della professionalità dei servizi offerti.

“Siamo consapevoli del momento complicato che stanno vivendo molti professionisti dei matrimoni, che stanno lavorando sodo per gestire al meglio l’emergenza Covid-19 – afferma Nina Pérez, Ceo di Matrimonio.com – e per questo, ora più che mai, meritano che il loro impegno venga premiato”.

Sarah Mancini è una Make-up Artist Emotion & Image Consulting, presente da oltre 15 anni nel territorio dell’Alta Valle del Tevere, come professionista nel settore della bellezza. E’ l’ideatrice del metodo “Psycological Makeup”, che sfrutta tutte le conoscenze e competenze in ambito cosmetologico, morfologico e cromatico al fine d’individuare e realizzare il makeup perfetto per ogni sposa. Vanta la collaborazione con le imprese più note della zona, nell’ambito del Wedding e del Fashion. II suo motto, da sempre, è “ognuno di noi è unico”.