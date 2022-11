Sanità in Valnerina, professionisti a confronto a Norcia - Tuttoggi

Professionisti della salute a confronto, nei giorni scorsi a Norcia, nel convegno “Nuovi scenari assistenziali, analisi del contesto sociale e delle sue esigenze di cura”

Professionisti della salute a confronto, nei giorni scorsi a Norcia, nel convegno “Nuovi scenari assistenziali, analisi del contesto sociale e delle sue esigenze di cura” promosso dal direttore del presidio ospedaliero di Norcia e del distretto Valnerina dell’Azienda Usl Umbria 2, dottoressa Simona Marchesi. L’importante iniziativa è stata fortemente voluta in considerazione delle difficoltà e dei punti di forza sulla sanità in Valnerina emersi in seguito all’emergenza post-sisma del 2016 e dalla pandemia Covid-19.

“Momenti difficili – ha spiegato la dr.ssa Marchesi – in cui è emersa l’importanza della cura e dell’assistenza territoriale socio-sanitaria”.