A San Giustino torna il cinema, all'Astra apre nuova sala - Tuttoggi.info

L'inaugurazione avrà luogo venerdì 8 dicembre alle ore 18.15, verrà anche presentata la nuova programmazione che partirà il prossimo 15 dicembre

L’Altotevere si arricchisce di un nuovo grande schermo. Dopo 6 anni di intensa attività il Cinema Teatro Astra è finalmente riuscito ad aggiungere l’ultimo tassello mancante alla sua offerta culturale.

Grazie all’incontro con ‘Anonima Impresa Sociale’ – che gestisce il cinema ‘PostModernissimo’ di Perugia e il ‘Metropolis’ Umbertide – i volontari della Cooperativa Sangiustinese sono infatti riusciti a restituire il ruolo di sala cinematografica al Cinema Teatro Astra, dove chiunque potrà godere dei film di ultima uscita in un luogo caldo e accogliente, attrezzato con schermo, audio e proiettore di ultima generazione.

“Forte era il desiderio di fare questo nuovo passo in avanti ed esplorare nuovi orizzonti – dicono i vertici del consiglio direttivo, pronto anche ad accogliere nuovi membri – Ogni giorno gli spazi dell’Astra sono pieni di vita e idee che prendono forma e relazioni che si sviluppano. L’associazione che gestisce il teatro ha il piacere di avviare nuovi progetti e collaborazioni per far emergere nuove opportunità per il territorio. Sarà l’inizio di una nuova avventura, certi che questo spazio culturale continuerà a evolversi e a crescere, proprio come la comunità che lo abita quotidianamente“.

L’appuntamento è dunque per venerdì 8 dicembre, a partire dalle ore 18.15, quando verrà inaugurata la nuova sala cinematografica dell’Astra. Insieme al taglio del nastro avrà luogo un brindisi per scoprire la programmazione, che partirà dal prossimo 15 dicembre.