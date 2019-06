San Giustino, Piazza del Municipio torna “isola pedonale” nelle serate estive

L’amministrazione comunale di San Giustino, visto il successo riscosso, ha deciso di ripetere la chiusura serale di piazza del Municipio anche per l’estate 2019. Il traffico sarà deviato nei primi giorni della settimana, dal lunedì al mercoledì, e la zona sarà delimitata con delle transenne posizionate dalle 21 fino a mezzanotte.

Nello stesso orario, su tutta la piazza, sarà in vigore il divieto di sosta per le auto. Piazza del Municipio, pertanto, si trasformerà sotto tutti i punti di vista in un’isola pedonale per l’intero periodo estivo da lunedì 17 giugno fino a settembre. Un luogo creato per ospitare serate particolari, tematiche ma anche eventi che verranno promossi non solo dal Comune ma anche da associazioni del territorio e direttamente dai commercianti presenti in zona. L’obiettivo è proprio quello di animare questo spazio sociale così centrale, trasformando la piazza in un luogo sicuro per bambini e famiglie, grazie anche alla preziosa collaborazione dei Nonni Civici e della Polizia Municipale.

