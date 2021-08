San Giustino, il cortile di Palazzo Zanchi apre alla cittadinanza tutti i giorni - Tuttoggi

Da sabato 14 agosto sarà fruibile a ogni giorno dalle ore 7 alle 19

Il Comune di San Giustino sabato 14 agosto, intorno alle ore 12, aprirà alla cittadinanza il Cortile di Palazzo Zanchi, in pieno centro storico.

Il cortile, in cui sono stati sistemati tavoli e panchine, sarà fruibile dalle ore 7 alle ore 19 di ogni giorno e rappresenterà un luogo in più dove potersi recare per una lettura o per momenti di tranquilla socialità.

“Siamo lieti di offrire ai nostri concittadini uno spazio ulteriore dove poter trascorrere serenamente un po’ del proprio tempo libero; siamo certi che sarà da tutti noi custodito con il senso civico, proprio della nostra Comunità”, ha detto il sindaco Paolo Fratini, ringraziando gli uffici e dipendenti comunali per il lavoro di sistemazione del cortile.