Salute psichica e chiusura manicomi, festival internazionale a Perugia

Dal 29 agosto al 3 settembre si terrà a Perugia l'International Festival of Art Therapies for Psychosis "Healing Spaces"

Dal 29 agosto al 3 settembre si terrà a Perugia, presso la suggestiva cornice dell’Abbazia di San Pietro (Borgo XX Giugno, 74), l’International Festival of Art Therapies for Psychosis “Healing Spaces”. Il Festival ad ingresso gratuito è organizzato dal Dipartimento di Filosofia Scienze Sociali Umane e della Formazione dell’Università di Perugia e dall’ISPS (International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis).

Il Festival raccoglie mostre, installazioni, performance artistiche, e sarà possibile sperimentare in vari workshops condotti da arte terapeuti provenienti da vari continenti del mondo innovative forme di arte terapia per la salute psichica. Il festival Healing Spaces ha anche l’intento di ricordare che cinquant’anni fa un gruppo di operatori sanitari, pazienti e artisti iniziò un movimento trasformativo che portò alla chiusura degli ospedali psichiatrici.