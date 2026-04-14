FOMAP protagonista nella missione Artemis II: da Assisi al cuore della capsula Orion - Tuttoggi.info

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FOMAP protagonista nella missione Artemis II: da Assisi al cuore della capsula Orion

Redazione

FOMAP protagonista nella missione Artemis II: da Assisi al cuore della capsula Orion

Mar, 14/04/2026 - 13:05

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C’è anche il contributo di un’azienda umbra tra i protagonisti della missione Artemis II, appena conclusa, una delle tappe più rilevanti nel percorso che porterà al ritorno dell’uomo sulla Luna.

FOMAP, realtà con sede a Petrignano di Assisi attiva nelle lavorazioni e costruzioni meccaniche avanzate anche per il settore aerospaziale, ha partecipato allo sviluppo dell’European Service Module (ESM), elemento fondamentale del veicolo MPCV Orion. Il modulo, realizzato per conto di Thales Alenia Space (joint venture tra Thales e Leonardo), rappresenta il cuore funzionale della capsula: fornisce infatti propulsione, energia, acqua e ossigeno, rendendo possibile la sopravvivenza e l’operatività degli astronauti durante la missione.

All’interno di questo sistema complesso, FOMAP ha avuto un ruolo diretto nella realizzazione delle principali strutture portanti. Nello stabilimento umbro sono state prodotte le due piattaforme circolari (lower e tank bulkhead), i longheroni di collegamento, la flexible plate in titanio, oltre ai cleats di fissaggio e ai brackets di connessione, componenti essenziali per garantire resistenza, precisione e affidabilità all’intero modulo.

La missione Artemis II, partita lo scorso 1° aprile 2026 dal Kennedy Space Center in Florida con quattro astronauti a bordo, ha rappresentato il primo volo con equipaggio del programma Artemis e la prima missione umana oltre l’orbita terrestre bassa dai tempi del programma Apollo che ha, peraltro. raggiunto il record di distanza dell’uomo dal pianeta Terra. Un passaggio cruciale verso l’obiettivo di riportare l’uomo sulla Luna entro il 2029 e di aprire una nuova fase dell’esplorazione spaziale.

«Siamo davvero orgogliosi del successo della missione Artemis II – ha dichiarato il CEO Lorenzo Flavi – Abbiamo contribuito alla realizzazione dell’European Service Module, cuore tecnologico della capsula Orion, mettendo in campo competenze, qualità e passione del nostro team. Questo risultato dimostra come anche una realtà industriale del territorio possa essere parte attiva dei programmi internazionali più avanzati. Un ringraziamento va a Thales Alenia Space per la fiducia accordata».

La partecipazione a Artemis II conferma il posizionamento di FOMAP nelle filiere aerospaziali ad alta specializzazione e testimonia il valore tecnologico espresso dal sistema produttivo umbro, capace di inserirsi con competenze distintive nei progetti più ambiziosi a livello globale.

FOMAP SRL

Fondata nel 1982 in Umbria, Italia, dalla passione per la meccanica e dallo spirito imprenditoriale di Pietro Flavi, FOMAP opera sin dalla sua nascita nel settore della meccanica di precisione per i settori Difesa ed Energia. Grazie alle collaborazioni con importanti aziende internazionali del settore, l’azienda ha acquisito una vasta esperienza nella risoluzione di problemi, specializzandosi nella produzione di componenti di medie e grandi dimensioni basati su disegni del cliente, con operazioni ad alta precisione di alesatura, foratura, fresatura e tornitura CNC. Nel corso degli anni, FOMAP ha sviluppato competenze ingegneristiche proprie e, oggi, sotto la guida della terza generazione, è in grado di co-progettare e produrre in Italia soluzioni personalizzate Build to Print e Build to Spec, oltre a gestire progetti con responsabilità di sistema per i settori Aerospaziale, Spazio, Difesa (AS&D) ed Energia.

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