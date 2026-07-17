Salta la corrente a Bagnara e San Giovenale, a secco i rubinetti dei centri di Assisi e Perugia - Tuttoggi.info

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Salta la corrente a Bagnara e San Giovenale, a secco i rubinetti dei centri di Assisi e Perugia

Redazione

Salta la corrente a Bagnara e San Giovenale, a secco i rubinetti dei centri di Assisi e Perugia

Ven, 17/07/2026 - 12:18

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Umbra Acque informa che, a seguito dell’improvvisa interruzione della fornitura di energia elettrica agli impianti idrici di Bagnara e San Giovenale, necessaria per consentire le operazioni di spegnimento del vasto incendio in corso nel territorio di Nocera Umbra, si stanno verificando mancanze d’acqua nei centri storici di Perugia e Assisi.

Il personale operativo di Umbra Acque è già sul posto per procedere all’installazione di gruppi elettrogeni, al fine di garantire l’alimentazione elettrica ausiliaria degli impianti e consentire il ripristino del regolare servizio idrico, previsto indicativamente entro l’ora di pranzo. Umbra Acque resta a disposizione per informazioni e richieste di intervento urgente attraverso il servizio di Pronto Intervento, attivo 24 ore su 24, al numero verde 800 250 445.

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